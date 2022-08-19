Головне
Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою
Сьогодні 15:12 927
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 21:38 6207
Олімпійський чемпіон знову підтримав Україну: історія про справжню чоловічу дружбу та дух суперництва у спорті
Сьогодні 19:08 847
Середа та Болюх вибороли срібло ЧЄ-2022
Сьогодні 17:29 259
Лузан виборола срібло чемпіонату Європи-2022
Сьогодні 16:36 375
Усик - Джошуа: процедура зважування. Як це було
Сьогодні 15:16 1444
ДБР відкрила справу проти Суркіса, - УП
Сьогодні 13:02 868
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу
Сьогодні 11:59 8684
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 10:23 9526
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 19 серпня
Сьогодні 09:53 388
Прямі трансляції

Редкач поставив 70 тис доларів на перемогу Джошуа в бою з Усиком

Сьогодні 19:38 1077 0
Іван Редкач не вірить у перемогу Олександра Усика
Редкач поставив 70 тис доларів на перемогу Джошуа в бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) поставив ставку на Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Редкач знову жорстко висміяв Усика після ракетного удару росії по Харкову

"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа - це ще ті гроші, які підняв на Лопес - Лома.

Я був впевнений в Антоні. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені п*****ц", - написав Редкач.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія)
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 23205
Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком 6249
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 9526
Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 15994 1
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 6207
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу 8684
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24942
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24574 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26523
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 59561
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5570
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14111