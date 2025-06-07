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Дворазовий олімпійський чемпіон повторив досягнення, яке підкорялося лише 4 гравцям у фіналах Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 7 червня 2025, 08:09
Дворазовий олімпійський чемпіон повторив досягнення, яке підкорялося лише 4 гравцям у фіналах Кубку Стенлі
Корі Перрі
НХЛ

Нападник Едмонтона Корі Перрі повторив досягнення Здено Хари, Марка Реккі, Ігоря Ларіонова та Рея Бурка.

Як повідомляє пресслужба НХЛ, лише ці 5 хокеїстів відзначалися закинутою шайбою у матчах фіналу Кубку Стенлі, коли їм було 40 років. 

Перрі відзначився за 18 секунд до кінця другого поєдинку фінальної серії. Його шайба перевела зустріч в овертайм.

Перші додаткові 20 хвилин переможця не визначили. У другому овертаймі шайба досвідченого Бреда Маршанда принесла перемогу Флориді

Перрі розпочав свою кар'єру в НХЛ у сезоні-2005/06. У 2007 році став володарем Кубку Стенлі.

Виступав за Анагайм, Даллас, Монреаль, Тампу-Бей та Чикаго. Загалом у найсильнішій хокейній лізі світу набрав 935 (448 + 487) очок за 1392 матчів.

У складі збірної Канади Корі ставав чемпіоном Олімпійських ігор у Ванкувері та Сочі.

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