Дворазовий олімпійський чемпіон повторив досягнення, яке підкорялося лише 4 гравцям у фіналах Кубку Стенлі

Нападник Едмонтона Корі Перрі повторив досягнення Здено Хари, Марка Реккі, Ігоря Ларіонова та Рея Бурка.

Як повідомляє пресслужба НХЛ, лише ці 5 хокеїстів відзначалися закинутою шайбою у матчах фіналу Кубку Стенлі, коли їм було 40 років.

Перрі відзначився за 18 секунд до кінця другого поєдинку фінальної серії. Його шайба перевела зустріч в овертайм.

Перші додаткові 20 хвилин переможця не визначили. У другому овертаймі шайба досвідченого Бреда Маршанда принесла перемогу Флориді.

Перрі розпочав свою кар'єру в НХЛ у сезоні-2005/06. У 2007 році став володарем Кубку Стенлі.

Виступав за Анагайм, Даллас, Монреаль, Тампу-Бей та Чикаго. Загалом у найсильнішій хокейній лізі світу набрав 935 (448 + 487) очок за 1392 матчів.

У складі збірної Канади Корі ставав чемпіоном Олімпійських ігор у Ванкувері та Сочі.