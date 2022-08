Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 00:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.

Доки увесь світ очікує на головний поєдинок року, пропонуємо згадати найяскравіші моменти першого бою, у якому український претендент не залишив шансів британському чемпіону.

Андеркард поєдинку:

Цей день настав! Уже сьогодні, в ніч з 20 на 21 травня відбудеться довгоочікуванний бій реванш за титули IBF, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа!

Напередодні бою боксери обрали рукавчки, у яких проведуть поєдинок.

Свою роботу на цьому поєдинку анансував легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер, який заряджатиме публіку своїм фірмовим гаслом Let’s get ready to rumble!

Departing 2nite for Jeddah Saudi Arabia

Saturday 20 August is THE RAGE ON THE RED SEA!

The REMATCH-JOSHUA vs USYK for THE UNIFIED HEAVYWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP!#LetsGetReadyToRumble ®👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿

⁦@SkySportsBoxing⁩ ⁦@DAZNBoxing⁩ ⁦@MatchroomBoxing⁩ @SKEEKSA pic.twitter.com/bvFDEUHSdi