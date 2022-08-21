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Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН

Сьогодні 00:58 50303 0
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК

Ентоні Джошуа

🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА
19 - 0 - 0 РЕКОРД 24 - 2 - 0
35 ВІК 32
190 см ЗРІСТ 198 см
198 РОЗМАХ РУК 208
Шульга СТІЙКА Ортодокс
Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 00:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.

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Наш сайт розпочинає текстовий онлайн-марафон головного поєдинку 2022 року.

День бою

Доки увесь світ очікує на головний поєдинок року, пропонуємо згадати найяскравіші моменти першого бою, у якому український претендент не залишив шансів британському чемпіону.

Відеоогляд бою Усик - Джошуа

Андеркард поєдинку:

  1. Болгарин Трайчо Георгієв роздільним рішення суддів переміг блогера з ОАЕ Рашеда Белхасу в першому бою вечору.
  2. Українець Даніель Лапін здобув упевнену перемогу над словенцем Джозефом Юрко. Усі судді віддали значну перевагу Лапіну: 80-72, 80-72, 80-72.
  3. Британський талант Бен Віттакер здобув другу перемогу в кар'єрі, здолавши хорвата Петра Носича.
  4. Суперважковаговик Ендрю Табіті технічним нокаутом переміг Джеймса Вілсона. Вілсон не зміг вийти на 6-й раунд поєдинку.
  5. Рамла Алі вже в першому раунді нокаутувала Кристал Гарсію Нову.
  6. Представник США Зіяд Альмааюф у своєму дебютному поєдинку нокаутував мексиканця Гектора Аллаторе в першому раунді.
  7. Баду Джек здобув перемогу роздільним рішенням суддів над Річардом Ріверою.
  8. Калум Сміт нокаутував Матьє Бодерліка в 4-у раунді і став претеднетом на титул WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв.
  9. Філіп Хргович в останньому бою андекарду рішенням судів переміг китайського боксера Чжана Чжилея.

Цей день настав! Уже сьогодні, в ніч з 20 на 21 травня відбудеться довгоочікуванний бій реванш за титули IBF, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа!

Напередодні бою боксери обрали рукавчки, у яких проведуть поєдинок.

Свою роботу на цьому поєдинку анансував легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер, який заряджатиме публіку своїм фірмовим гаслом Let’s get ready to rumble!

"Ми підтримуємо своїх! Ентоні Джошуа зробив багато для британського боксу. Дуже багато хто в цій грі виграв. Сьогодні ввечері він стане триразовим чемпіоном світу у важкій вазі. Йому потрібна підтримка англійської публіки", - написав важковаговик Дерек Чісора в Твіттері.

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"Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик вийде в ринг у Саудівській Аравії з українським прапором і під гімн України".

  Актуально: Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа

"Мільйони людей у всьому світі будуть дивитися реванш Усик - Джошуа. Перемогу України побачить увесь світ. Сашко, ми віримо в тебе, вболіваємо, тримаємо кулаки, перемога буде за нами. Слава Україні", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Цікавим фактом є те, що в останніх 20 поєдинках між українськими та британськими боксерами 11 разів сильнішими ставали наші співвітчизники.

Джошуа оцінив свій виступ у першому бою з Усиком

На King Abdullah Sports City усе готово, щоб прийняти головну подію 2022-го року в світі боксу.

"Буду дивитися вдома. Більш того, я був присутній на першому поєдинку. Це був чудовий бій, так як Саша провів його. Це було неперевершено. Бачити цей стадіон - 90 тисяч англійців, які підтримували Джошуа. Я думаю десь після 5-го раунду глядачі все замовкали і замовкали, бо вони бачили, що саме в цьому бою однозначно буде переможцем Саша".

"Я впевнений, що Усик підготувався дуже добре. Я буду вболівати за нього. Я бачився з ним у Лонодні, коли він приїжджав на пресконференцію. Щасти! Слава Україні!", - розповів колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Шевченко поздравил Усика с победой над Джошуа - Бокс

"Сьогодні бокс у суперважкій вазі з двома чоловіками, яких я поважаю і знаю по-різному. Я бажаю вам обом успіхів, але знайте, що я на боці України", - написав колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко у Твіттері.

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Легендарний панамський боксер Роберто Дуран прибув на арену.

Український чемпіон світу Олександр Усик у вишиванці прибув на King Abdullah Sports City!

Разом із Усиком на арену прибув і його давній товариш і колишній чемпіон світу Василь Ломаченко.

Легендарний Майкл Баффер також готовий до сьогоднішньгого історичного бою

Ентоні Джошуа вже в роздягальні і готується до реваншу

Українському чемпіону вже тейпують руки. До головної події вечору залишився лише один бій андеркарду.

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Роздягальня Олександра Усика напередодні бою з Ентоні Джошуа

Усі поєдинки андеркарду завершені! На нас чекає головна подія вечору - бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа!

Тиждень бою

19 серпня

Публічне зважування.

  • А напередодні бою боксери провели традиційне зважування. Усик знову з'явився в образі козака.

На процедуру зважування Усик прийшов у вишиванці від бренду Ельвіри Гасанової Damirli та червоних шароварах.

  • Претендент на 10 кг переважив чемпіона світу: Олександр Усик - 100,1 кг, Ентоні Джошуа - 110,9 кг.

"Настрій перед боєм гарний. У битві поглядів суперник бере якийсь посил. Я просто спостерігаю за ним, як він поводиться, що він буде робити, коли я дивлюся йому в очі, як він себе відчуває. А те, що він бере, який посил, коли ми дивимося, це лише його проблеми. Я беру те, що мені потрібно. Це такі спортивні моменти, що я там бачу".

"Лише після поєдинку про це можна буде поспілкуватися. Зараз те, що ми з командою обговорюємо, що я говорю тренеру, це ми будемо обговорювати після поєдинку. А то він подивиться наш ефір, попросить, щоб йому переклали, і про щось зможе здогадатися", - сказав Усик після церемонії зважування.

Усик - Джошуа: процедура зважування. Як це було

Також процедуру зважування пройшов 25-річний укранський боксер Даніель Лапін (5-0, 0 КО), який боксуватиме проти Джозефа Юрко (9-6-1, 6 КО) зі Словаччини.

Бій відбудеться 20 серпня в андеркарді чемпіонського бою Усик - Джошуа.

Лапін та Юрко пройшли церемонію зважування

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Допис, поширений Daniel. (@daniel.lapin)

Одіозний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) поставив ставку на Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа - це ще ті гроші, які підняв на Лопес - Лома. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені п*****ц", - написав Редкач.

Редкач поставив 70 тис доларів на перемогу Джошуа в бою з Усиком

Визначилися судді поєдинку:

  • Рефері бою - Луїс Пабон з Пуерто-Ріко
  • Суддя - Віктор Фесечко з України
  • Суддя - Стів Грей з Великої Британії
  • Суддя - Гленн Фельдман з США

Пізніше ввечері у залі Shangri-La відбулася офіційна гала-вечеря для глобальних партнерів та гостей Міністерства спорту та компанії SCEE, яка отримала права на проведення чемпіонського поєдинку Усик - Джошуа II.

18 серпня

На 18 серпня не було заплановано жодних публічних заходів.

  • Однак команда британського претендента на титул подала протест на призначення на бій українського судді Віктора Фесечка.
  • Авторитетне видання Daily Star, що гонорар Джошуа становитиме 40 млн доларів гарантованого гонорару. Крім цього, британець отримає відсотки від продажу платних трансляцій (PPV). Раніше повідомолялося, що боксери на двох (50/50) отримають 40 млн.

17 серпня

Фінальна дуель поглядів

  • Відбувся найбільший перфоманс українського боксера. Усик з'явився на фінальну дуель поглядів у козацькому вбранні та заспівав легендарну пісню українських Січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

Я чудово розумію, що до другого бою ми одне одного добре знаємо. Ентоні переглянув та вивчив наш перший поєдинок. Але мені здається, що це не буде новий бій, а продовження старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, хто знає.

Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного. У суботу буде добрий бій.

Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси, за все. Той, хто не робить цього всього – не живе.  Все наше життя – це змагання: за щось чи за когось. Ось ми й змагаємось", - заявив Усик після дуелі поглядів.

16 серпня

Відкрите тренування та медіа-заходи.

  • Боксери і їх промоутери поспілкувалися зі світовими ЗМІ та провели відкрите тренування. Український боксер багато жартував, танцював гопак і співав патріотичні пісні.

"Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах, тому що Джошуа докладатиме максимум зусиль, спробує застосувати всю свою міць і використати свої габарити.

Я, звичайно, не знаю всього, що він підготував, але Джошуа вийде в ринг, щоб знищити Олександра, знести його. І він робитиме для цього все можливе.

Це буде жорстоко, тому Усик має бути дуже обережним і обов’язково використовувати свій боксерський IQ, щоб триматися на дистанції від Джошуа та виконувати свою роботу згідно з планом, який команда розробила саме на цей бій", - сказав менеджер Усика Олександр Красюк.

15 серпня

  • Олександр Усик прибув до Джидди, і в той же день боксери провели першу медіа-зустріч. Українець з'явився перед публікою в патріотичних кольорах.

"Перший бій з Ентоні Джошуа показав, що я можу боксувати в гевівейті й можу вигравати й буду продовжувати в тому ж дусі, й показувати гарний і якісний бокс. Ми багато нового дізналися про Джошуа, його стиль, його реакції після першого бою. Мій тренер передивлявся поєдинок багато разів і продовжує це робити. Ми напрацьовуємо ті комбінації, які будемо реалізовувати в бою-реванші. Зараз я не можу розкрити всі секрети, які ми напрацьовуємо. Але тренер побачив, що нам потрібно, і я це побачив. 

Ентоні - сильний хлопець, сильний боксер, в другому поєдинку він буде інакший, він буде готуватися по-іншому. Я також буду це робити", - сказав українець.

"Мені байдуже, наскільки він хороший - мій дух суперництва подолає всі перешкоди. У першому бою я хотів перебоксувати Усика, а наступної суботи я хочу розбити його. Це моє мислення зараз. Який у нього джеб чи що він уміє? Мій дух змагання подолає всі перешкоди", зазначив британець.

  • Також на цей день була запланована фотосесія учасників чемпіонського мегафайту. Особливу увагу привернув напис на боксерках чемпіона світу: "Пурхай, як метелик, жаль, як бджола", - цитата легендарного Мохаммеда Алі.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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