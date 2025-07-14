Ніхто нас не принижував: людина із карликовістю – про розваги на дні народження Ямала

Один з артистів із карликовістю, який виступав на 18-річчі вінгера Барселони Ламіна Ямала, став на захист футболіста.

Цитує його RAC1.

Напередодні Асоціація людей з ахндроплазією та іншими скелетними дисплазіями засудила футболіста за найм артистів з карликовістю.

Проте один із чотирьох артистів заявив, що до них не ставились зі зневагою та це є їх способом заробітку.

"Ніхто нас не зневажав, дайте нам спокійно працювати. Я не розумію, чому стільки галасу. Ми звичайні люди, які роблять те, що хочуть, абсолютно законним способом», – наголошує він. Вже пару років ці люди (Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості - прим.) шкодять нам. Вони хочуть заборонити роботу, яка нам подобається і жодного разу не запропонували роботу тим, кого це зачіпає. Наша робота - розважати. Чому ми не можемо цього робити? Через наш фізичний стан? Ми знаємо наші межі і ніколи не переходимо їх. Ми не циркові мавпочки", - заявив артист, який попросив залишитися анонімним.

Раніше повідомлялося, що напередодні святкування 18-річчя іспанський вінгер вирішив потішити себе коштовним подарунком – неймовірною діамантовою підвіскою вартістю 400 тисяч євро.