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Ніхто нас не принижував: людина із карликовістю – про розваги на дні народження Ямала

Олександр Булава — 14 липня 2025, 23:24
Ніхто нас не принижував: людина із карликовістю – про розваги на дні народження Ямала
Ламін Ямал
ФК Барселона

Один з артистів із карликовістю, який виступав на 18-річчі вінгера Барселони Ламіна Ямала, став на захист футболіста.

Цитує його RAC1.

Напередодні Асоціація людей з ахндроплазією та іншими скелетними дисплазіями засудила футболіста за найм артистів з карликовістю.

Проте один із чотирьох артистів заявив, що до них не ставились зі зневагою та це є їх способом заробітку.

"Ніхто нас не зневажав, дайте нам спокійно працювати. Я не розумію, чому стільки галасу. Ми звичайні люди, які роблять те, що хочуть, абсолютно законним способом», – наголошує він.

Вже пару років ці люди (Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості - прим.) шкодять нам. Вони хочуть заборонити роботу, яка нам подобається і жодного разу не запропонували роботу тим, кого це зачіпає.

Наша робота - розважати. Чому ми не можемо цього робити? Через наш фізичний стан? Ми знаємо наші межі і ніколи не переходимо їх. Ми не циркові мавпочки", - заявив артист, який попросив залишитися анонімним.

Раніше повідомлялося, що напередодні святкування 18-річчя іспанський вінгер вирішив потішити себе коштовним подарунком неймовірною діамантовою підвіскою вартістю 400 тисяч євро.

Барселона Ламін Ямал

Ламін Ямал

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