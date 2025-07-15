Син легендарного боксера завершив кар'єру у 24 роки

Британський боксер першої напівсередньої ваги Кемпбелл Хаттон (14−2, 5 КО) завершив карʼєру професійного боксера у 24 роки.

Про це повідомив його батько, чемпіон світу у двох вагових групах Рікі Хаттон (45−3, 32 КО) у коментарі BOXING NOW.

Хаттон востаннє бився у жовтні 2024 року, зазнавши другої поспіль поразки від Джеймса Флінта. Після чого вирішив піти з боксу, щоб зайнятися встановленням сонячних панелей.

"Як ви знаєте, у нього не було великого аматорського досвіду. Він спробував себе в аматорському середовищі, а потім став професіоналом. Він бився за регіональний титул, але програв. Якщо чесно, я теж вважав, що він тоді програв. Але потім відразу ж знову вийшов проти того ж суперника. Я думав, що у другому бою він переміг — обидва поєдинки були дуже рівними. Але потім він трохи втратив запал, і почалися різні проблеми", – сказав він.

Рікка заявив, що смерть одного з найкращих друзів Кемпбелла вплинула на нього в останні місяці.

"Він ходив у зал, але його серце вже не було в боксі. Я сказав йому: "Слухай, сину, ти маєш пишатися собою. Ти спробував. Але якщо втратив запал — потрібно йти. У бокс не грають. Можна грати в інші види спорту, але не в бокс". Я порадив йому зупинитись. І тепер він займається встановленням сонячних панелей", – сказав Хаттон-старший.

Нагадаємо, що 46-річний Ріккі нещодавно оголосив про повернення оголосив про повернення до професійного боксу. Його наступний бій відбудеться 2 грудня в рамках великого боксерського шоу в Дубаї.