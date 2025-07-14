Україна завершила поразкою груповий етап Євробаскету U-20

Сьогодні, 14 липня, відбувся третій матч збірної України U-20 у межах групового етапу чемпіонату Європи-2025.

"Синьо-жовті" поступились команді Італії з рахунком 60:80. Українці провалили старт зустрічі, коли у першій чверті набрали лише 5 очок, проти 27 в італійців. Надалі Україна змогла вирівняти гру, проте Італія змогла зберегти перевагу та у підсумку виграла зустріч.

Євробаскет-2025 U-20 – груповий етап

Група C, 3 тур, 14 липня

Україна - Італія 60:80 (5:27, 18:18, 20:18, 17:17)

Україна: Сипало 11 + 10 підбирань, Кличко 8 - 4 втрати, Сушкін 8 + 4 передачі - 4 втрати, Лохманчук 2, Бутко 2 — старт, Йяму 8 + 5 підбирань, Ліщина 8, Колаволе 6 + 6 передач, Упир 5, Ситар 2, Романиця 0, Кузнецов 0

Збірна України завершила груповий етап з трьома поразками та посіла останнє місце. У першому раунді плейоф Україна зіграє проти переможця групи D — збірної Сербії. Гра 1/8 фіналу відбудеться у середу, 16 липня, час буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що всі команди, які грають на Євробаскеті-2025, вийдуть до плейоф. На груповому етапі вони сперечалися тільки за місце, з якого вони туди кваліфікуються.