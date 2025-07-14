Аль-Наср Роналду призначив нового головного тренера

Саудівський Аль-Наср призначив Жорже Жезуша на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

70-річний португалець підписав однорічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються. На цій посаді він замінив італійського наставника Стефано Піолі, який покинув команду у червні та очолив Фіорентину.

Раніше Жезус тренував інший саудівський клуб – Аль-Хіляль. Португалець очолював його з липня 2023 року по травень 2025 року. Під керівництвом фахівця команда стала чемпіоном Саудівської Аравії, а також виграла Кубок та двічі Суперкубок країни.

До цього він працював з Бенфікою, Фламенго, Спортингом та іншими.

Нагадаємо, раніше новий контракт з клубом підписав Кріштіану Роналду. Нападник виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.