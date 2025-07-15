Йому не можна цього дозволяти: колишній суперник Усика розкрив секрет перемоги Дюбуа над українцем

Боксер надважкої ваги Дерек Чісора розповів, за рахунок чого Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика в реванші.

Своїми думками британець поділився в інтерв'ю на talkSPORT Boxing.

"Йому не можна дозволити Олександру змушувати його працювати ногами, бо в Усика особливе чуття на рух. Він спочатку рухається в один бік, потім раптово в інший, і коли ти тільки-но підлаштовуєш ноги – він уже влучає. Ти ще не встиг зміститися – він знову тебе б’є. Дюбуа потрібно одразу йти вперед з першого гонгу. Але йому все одно доведеться виживати в ринзі. Бо якщо він цього не зробить – Усик його нокаутує. Варто тільки втратити концентрацію", – підсумував Чісора.

😖 "Survive with him!"

💥 "Lose concentration and he'll knock you out!"@DerekWarChisora sets out the keys to victory for Daniel Dubois against Oleksandr Usyk 🤝



Watch in full here: https://t.co/YUPx8gzicz pic.twitter.com/v8Y8cW8VZb — talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2025

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі", що розташований у серці Великобританії.

Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до Лондона, де вже встиг стати зіркою соцмереж через незручну ситуацію під час прогулянки.

Раніше повідомлялося, що Чісора був шокований реакцією Усика на ракетні обстріли з боку російської армії.