Грати будемо в лізі Optibet: менеджерка Київ Кепіталз розповіла про плани на наступний сезон

Менеджерка Київ Кепіталз Анастасія Зіміна розповіла про плани клубу на сезон-2025/26. Вона підтвердила, що команда планує виступати в Лізі Optibet (Відкритий чемпіонат Латвії).

Про це вона сказала в інтерв'ю для Латвійської федерації хокею.

"Так, у сезоні 2025/2025 ми плануємо грати в чемпіонаті Балтії, лізі Optibet. Я знаю, що в Ризі близько 20 000 українців. Ми запрошуємо їх усіх і чекатимемо на ігри. Звичайно, ми будемо раді бачити латвійців і кожного вболівальника хокею, ми хотіли б бачити повну арену на наших іграх! Наразі ми стикаємося з різними проблемами та вирішуємо питання для реалізації цього проєкту. Ми вдячні за підтримку та гостинність латвійців. Ми дуже сподіваємося на підтримку латвійських уболівальників, адже до складу нашої команди також увійдуть латвійські гравці", – сказала вона.

Зіміна додала, що ще не може назвати тренерів та гравців, які будуть у команді, але додала, що проєкт Київ Кепіталз – довгостроковий і з солідними планами.

"Я поки що не можу назвати імена тренерів, ще зарано. Що стосується тренувальних майданчиків – ми розглядаємо ковзанки, поки що найкращим варіантом був би ковзанка "Inbox.lv". Сподіваємося, що вони стануть нашим домом наступного сезону. У нас є десятирічний план, який включає мету побудувати власний дім, хокейну арену. У нас також є жіноча, чоловіча та дитяча команди, і ми хочемо створити власну хокейну школу. Наша мета – розвивати гравців, і ми очікуємо, що хоча б кілька з них гратимуть у НХЛ. Ми будемо навчати, інвестувати та прагнути перемагати", – додала менеджерка клубу.

Вона заявила, що прихід у Відкритий чемпіонат Латвії обумовлений тим, що ця країна має кращу інфраструктуру та традиції у цьому виді спорту.

"Ми називаємо це українсько-європейським проектом. З самого початку існування клубу ми наголошували, що український хокей – це частина європейського хокею, ми належимо до європейської хокейної родини і повинні продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Перш за все, для нас це означає набуття досвіду та змагання на такому рівні – не секрет, що Латвія більша країна, ніж Україна, з точки зору розвитку хокею, тому ми хочемо навчатися та забезпечити, щоб наші хокеїсти отримали досвід гри за кордоном. Водночас ми хочемо зберегти нашу команду максимально "українською", тобто у нас будуть українські тренери, більшість гравців, найімовірніше, будуть українцями. Ми також хочемо залучити тих українських талантів, які зараз грають за кордоном. Ми бачимо цей проект як мекку для українських гравців у Латвії, де вони зможуть розвиватися, проводити час разом, можливо, піднятися до рівня національної збірної", – підсумувала пані Анастасія.

Київ Кепіталз був заснований у 2023 році. У перший сезон команда фінішувала четвертою в чемпіонаті України. Минулого року столична команда дійшла до фіналу, де в семи матчах програла Кременчуку.