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19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України

Серія пенальті була дивовижною
Сьогодні 10:41 Valeriy Ruchka 3605 0
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України

Джерело - Чемпіон.

Суперкубок України з футболу 2004 — перший розіграш Суперкубка України, щорічного футбольного матчу, у якому зустрічаються Чемпіон країни та володар Кубка України попереднього сезону.

Матч відбувся 10 липня 2004 року в місті Одесі на стадіоні Чорноморець в присутності понад 34 тис. глядачів. У матчі зустрілися київське Динамо як чемпіони України сезону 2003—2004 та донецький Шахтар — володар Кубка.

Основний час зустрічі переможця не виявив (1:1 в основний час), перемогу у серії пенальті з рахунком 6:5 здобули кияни. Переможний пенальті забив Олександр Шовковський.

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