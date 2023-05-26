Найкращий матч Моурінью. 19 років тому Порту виграв Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

26 травня 2004 року у фіналі Ліги чемпіонів в Гельзенкірхені Порту обіграв Монако з рахунком 3:0.

У складі переможців відзначилися Карлос Альберту, Деку і Дмитро Аленічев. Португальський клуб тоді тренував Жозе Моурінью, для нього це була перша перемога в турнірі. За сезон до цього Порту виграв Кубок УЄФА.

Ліга чемпіонів

Фінал

Стадіон Ауфшальке (Гельзенкірхен)

26 травня 2004

Монако - Порту 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Карлос Альберто, 0:2 - 71 Деку, 0:3 - 75 Аленічев

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