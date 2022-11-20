Головний тренер команди прокоментував рішення команди

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної Іспанії покаталися Катаром на електричних самокатах напередодні чемпіонату світу-2022.

Наставник збірної Іспанії Луїс Енріке під час свого стриму відповів, чому футболісти вирішили таким чином пересуватися.

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"Ми використовуємо самокати у збірній Іспанії? Ми їздимо на самокатах, бо це просто, зручно та весело. На чемпіонаті світу їх не вистачило на всіх, тепер, у Катарі, у нас є самокати на всіх", - сказав Енріке.

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