Виручені гроші підуть на допомогу біженцям

Джерело - Чемпіон.

Італійська Парма продає спеціальні футболки на підтримку України, гроші з яких підуть на допомогу українським біженцям.

Перші п'ять футболок було продано більш ніж за тисячу євро, а сама акція триватиме до першого квітня.

Time is running out to take part in the #CharityStar auctions of the home kits with the "No War" patch 🟡🔵



Click here and make a bid ➡️ https://t.co/mDrsZqDz1x#ForzaParma pic.twitter.com/ufZFjvJ7Ma — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) March 25, 2022

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