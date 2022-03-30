Джерело - Чемпіон.
Італійська Парма продає спеціальні футболки на підтримку України, гроші з яких підуть на допомогу українським біженцям.
Перші п'ять футболок було продано більш ніж за тисячу євро, а сама акція триватиме до першого квітня.
Time is running out to take part in the #CharityStar auctions of the home kits with the "No War" patch 🟡🔵— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) March 25, 2022
Click here and make a bid ➡️ https://t.co/mDrsZqDz1x#ForzaParma pic.twitter.com/ufZFjvJ7Ma
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