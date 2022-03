Італійська Парма продає спеціальні футболки на підтримку України, гроші з яких підуть на допомогу українським біженцям.

Перші п'ять футболок було продано більш ніж за тисячу євро, а сама акція триватиме до першого квітня.

Time is running out to take part in the #CharityStar auctions of the home kits with the "No War" patch 🟡🔵



Click here and make a bid ➡️ https://t.co/mDrsZqDz1x#ForzaParma pic.twitter.com/ufZFjvJ7Ma