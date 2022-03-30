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Парма продає футболки на підтримку України

Сьогодні 11:41 Віктор Слюсаренко 163 0
Виручені гроші підуть на допомогу біженцям
Парма продає футболки на підтримку України
#Парма

Джерело - Чемпіон.

Італійська Парма продає спеціальні футболки на підтримку України, гроші з яких підуть на допомогу українським біженцям.

Перші п'ять футболок було продано більш ніж за тисячу євро, а сама акція триватиме до першого квітня.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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