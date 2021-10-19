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У 14-му турі Другої ліги України маріупольський Яруд знищив Реал Фарм з Одеси з рахунком 6:0.

Особливому потужним вийшов 4-й гол Яруда, автором якого став Кирило Матвєєв.

Півзахисник прийняв м'яч недалеко від центрального кола, зробив кілька кроків вперед і потужно пробив по воротах. Воротар суперника був не в змозі що-небудь зробити.

Це перший точний удар для Матвєєва в сезоні. Гол на 1:19:37.

Кирило Матвєєв є сином легендарного нападника Олега Матвєєва, який провів більше 170-ти матчів у складі донецького Шахтаря і забив близько 80-ти голів. Зараз Олег працює в Маріуполі.

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