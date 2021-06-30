Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?

Надёжность букмекера — один из важнейших факторов для любого человека, увлекающегося беттингом, ведь игра на ставках должна быть честной в обе стороны. Клиенту важно не только своевременно получить свои выплаты, но и знать, что в спорной ситуации компания оперативно обработает жалобу.

Сайт Legalbet определил самые надежные букмекерские конторы Казахстана, и не на основе мнений, а используя универсальную для всех компаний формулу.

Отзывы и жалобы клиентов

Legalbet формирует рейтинг надёжности на основании работы компаний с жалобами, которые оставляют пользователи сайтов. Пожаловаться можно на любую легальную компанию. Арбитраж принимает претензии от игроков и адресует их официальным представителям компаний, помогая клиентам решать свои проблемы с БК, будь то невыплата выигрыша, неверный расчёт ставок или безосновательная блокировка игрового счёта.

Только за 2021 год Legalbet в России помог игрокам вернуть более 17 миллионов рублей (около 6,5 миллионов гривен). В Казахстане Арбитраж с начала года добился возврата более 25 миллионов тенге (около 1,5 миллиона гривен). Эти внушительные суммы — ещё одно напоминание о том, как важно выбрать букмекера, который прислушивается к претензиям клиентов.

Каким образом определяется надёжность БК на Legalbet?

Обычно в вопросе надёжности букмекерских компаний любители ставок ориентируются на отзывы и популярность, ведь чем шире клиентская база и больше хороших откликов, тем очевиднее, что проблем с выплатами будет мало. Однако это будет субъективная оценка. А основанный на математике подход Legalbet позволяет приблизиться к реальному пониманию положения дел на рынке букмекеров.

Чем больше клиентская база, тем больше и количество отрицательных отзывов, и жалоб. 10 подобных обращений у компании с несколькими тысячами клиентов и 10 у конторы с миллионом игроков — совершенно разные величины. Формула учитывает это: важно не только число жалоб, но и их количество по отношению к числу зарегистрированных на сайте клиентов конкретной БК.

Результат вычислений — уровень надёжности букмекера, выраженный в процентах.

В рейтинг включены все официально зарегистрированные компании Казахстана. Но надо иметь в виду, что конторы, которые начали работать недавно, получат объективную оценку лишь со временем, когда вырастет их клиентская база, и станет понятно, как букмекер работает с жалобами от игроков.

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