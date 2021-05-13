Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини?

В Україні діє унікальна група фахівців, яка надає допомогу професійним спортсменам.

Численний медичний штат в сучасних реаліях - недозволена розкіш для спортивних клубів в Україні. У кращому випадку, справа обмежується одним лікарем і двома масажистами. Чи варто після цього дивуватися переповненим лазаретам?

На щастя, в Україні з'явилася група медичних фахівців, яка інтегрує міжнародну практику допомоги спортсменам в форматі мультидисциплінарної групи. Як це працює, і хто ці люди?

Що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини?

Мультидисциплінарна група фахівців (МДГ) - нова форма організації медичної допомоги спортсменам в форматі 24/7/365, заснована на регулярній взаємодії лікарів різних спеціалізацій в межах проблеми конкретного пацієнта. Група оцінює ситуацію зі здоров'ям спортсмена відразу з декількох точок зору (лікаря спортивної медицини, ортопеда, радіолога, кардіолога, фізіотерапевта і т.д.), генеруючи оптимальне рішення за принципом лікарського консенсусу.

МДГ була створена навесні 2020 року, а ідейним натхненником став доктор Ярослав Чорноусов.

- Ми познайомилися з нашим колегою з Португалії, Ярославом Чорноусовим, який спеціалізується в області радіології та медичної аналітики в спорті. Це наш земляк з України, який вже 6 років живе і працює в Португалії. Він шукав, з ким би можна було б створити мультидисциплінарну групу лікарів, яка буде працювати у спортивній сфері. Цей формат відомий вже давно, у багатьох країнах світу. Він не дуже поширений в силу своєї специфіки, тому що таких груп не може бути багато. "Це свого роду елітний клуб спортивної медицини", - говорить керівник МДГ Української спортивної клініки Олег Касатка.

Модель МДГ бере свій початок в США в 80-х роках, а точніше - в американському футболі. Вона існує як у форматі оффлайн, так і в онлайн. Фактично - це коло фахівців в різних областях медицини, які можуть сказати свою думку і запропонувати рішення в ситуації, в якій опинився спортсмен.

У чому місія групи?

Найчастішою причиною, яка не дозволяє спортсмену реалізувати свій потенціал, є непоправна шкода здоров'ю. Щоб уникнути цього, група аналізує перспективи розвитку тих чи інших змін, а також травм, здатних вплинути на кар'єру спортсмена. В результаті аналізу замовник отримує чіткі рекомендації щодо профілактики і, якщо необхідно, лікування різних травм і захворювань.

Важливим аспектом є можливість взаємодії членів групи з тренерським штабом і медичними центром або окремими фахівцями, з якими в даний час працює спортсмен.

- Це організований медичний аутсорс, це найкраще рішення проблеми для всіх. Наприклад, мої колеги з Шахтаря декілька тижнів тому літали в Барселону зі Степаненко, де вирішували, що робити далі відносно старої травми. Степаненко - це найдорожчий футболіст, це великі інвестиції. Не завжди авторитету українських фахівців достатньо для власників клубів, а рішення доктора Рамона Кугата і лікарів, які з ним працюють в одній клініці, для них - це свого роду аксіома, не може ж світило медицини помилятися, - говорить керівник МДГ зі спортивної медицини в Україні Олег Касатка.

Хто входить до МДГ?

Група формується з фахівців різного спрямування: ортопед-травматолог, радіолог, спортивний лікар, кардіолог, лікар функціональної діагностики, нутріціолог, психолог та інші фахівці в залежності від проблематики конкретного клінічного випадку.

- Припустимо, спортсмен отримує травму. Він їде до відомого хірурга-травматолога. Доктор дивиться и каже: "Тут все зрозуміло, треба оперувати". Тобто, одноосібно приймає рішення. Хірург вміє оперувати, але до нього їдуть з питанням: "Як лікуватися?". Аналіз клінічних досліджень в США вказує, що троє з чотирьох, тобто 75% пацієнтів не потребували артроскопічніх операцій на колінному чи плечовому суглобі. Вони б досягли тих же результатів, використовуючи правильно складенну індивідуальну програму фізичної терапії. Так ось уявіть, який відсоток таких операцій в Україні. Спортсменам часто пропонують оперуватися там, де операція не завжди потрібна та можливості консервативного лікування використані не в повній мірі, - говорить керівник МДГ зі спортивної медицини в Україні Олег Касатка.

Для результативної роботи групи необхідній максимальний перелік усієї можливої інформації: скарги (від самого пацієнта), історія хвороби, лабораторні дослідження, фото и відео спеціальних тестів, відеозапис ігор, зображення МРТ, КТ, рентгенографії та інших методів візуалізації.

До групи может входити будь-який медичний фахівець, який представляє інтереси замовника. У даному випадку замовником може бути клуб або федерація, у яких є свої медичні працівники. Рівень спортивних досягнень і амбіції власників клубів за останні 20 років значно зросли, а рівень медичного забезпечення клубів не відповідає рівню сучасних вимог в спорті.

Тримати таку групу фахівців в штаті клубу в 21 столітті недоцільно через декілька причин. По-перше, це дорого, по-друге - нераціонально. Лікарі, які працюють в клубі постійно, щоб бути в хорошій професійній формі повинні мати великі обсяги роботи складного рівня, а в одному клубі навіть топ-рівня це майже неможливо. Ще один важливий момент МДГ Української спортивної клініки - рівновіддаленість від усіх суб'єктів професійного спорту в Україні. Група працює конфіденційно, тільки з замовником цієї послуги.

Для кого працює мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини?

Бенефіціаром всього процесу, в першу чергу даних аналізу, колективного досвіду і знань групи, є сторона, що представляє інтереси спортсмена і замовляє послугу: сам спортсмен, агент, тренер, представник спортивної федерації або клубу, батьки підлітка-спортсмена і т.д. Робота групи завжди націлена тільки на збереження здоров'я спортсмена і підвищення його спортивних результатів. Діяльність групи конфіденційна, закрита для третіх осіб і для преси.

- Ми зберігаємо інформацію про кожного спортсмена у себе, на захищених серверах. Ця інформація має цінність. Якщо це буде зберігатися в комп'ютерах у наших фахівців, то її дуже легко зламати і побачити. Тому, ми користуємося захищеними серверами. І в кожному кейсі ми не пишемо прізвище спортсмена, зберігаємо конфіденційність. Справи ми помічаємо цифровим кодом "001", "002" і так далі. Ми не зберігаємо інформацію в особистих комп'ютерах, - сказав керівник МДГ Української спортивної клініки Олег Касатка.

Що отримує спортсмен від співпраці з МДГ?

Спортсмен отримує діагноз, заснований на висновках кількох фахівців. Потім - план лікування до повернення в спорт з подальшою профілактикою можливих рецидивів, ймовірність настання яких за статистикою близько 70%. Якщо необхідна операція, то він отримає наші рекомендації і буде знати: де, як і хто її буде виконувати. Далі спортсмена чекає реабілітація з чітким поетапним планом. При цьому, група весь час залишається на зв'язку зі спортсменом і лікарем команди, в режимі онлайн.

Крім цього, МДГ дає спортсмену прогноз: чи здатна вплинути дана ситуація на ігрові характеристики гравця.

- Якщо у футболіста прооперовано коліно, а йому 28-30 років, ми можемо спрогнозувати, через скільки ігрових годин у нього може статися рецидив травми. І якщо якийсь клуб захоче підписати цього гравця, ми можемо надати клубу розраховану математично кількість ігрових годин для цього спортсмена. Менеджмент зможе визначити, чи достатньо цього часу для вирішення завдань клубу чи ні. Таким чином можна визначити, на який період підписувати з ним контракт і найголовніше - які вимоги повинен виконувати атлет, щоб його ресурсу вистачило на прогнозований термін, - говорить керівник МДГ зі спортивної медицини в Україні Олег Касатка.

Вартість послуги МДГ $400, вона доступна не тільки для професіоналів, але і для аматорів, а також для дітей-спортсменів. Сьогодні у МДГ Української спортивної клініки є більше 20 успішних кейсів, не тільки з українськими спортсменами, але і з закордонними, зокрема, з Німеччини, Азербайджану та Узбекистану.

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