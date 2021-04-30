Фото дня. Нападник збірної України успішно переніс операцію на коліні

Джерело - Чемпіон.

Операція на коліні футболіста збірної України та донецького Шахтаря Жуніора Мораеса пройшла вдало.

Про це повідомив футболіст у своєму Instagram.

"Велике спасибі докторам Кугато та Артуру, а також футбольному клубу Шахтар", - зокрема, написав Мораес.

Нагадаємо, Мораес порвав "хрести" на тренуванні напередодні матчу 23 туру проти Олександрії. Таким чином форвард не зможе допомогти збірній України на Євро-2020. Орієнтовний термін відновлення футболіста - півроку.

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