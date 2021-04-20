 Донбас і Сокіл повторюють історію фіналу 2011/12. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Донбас і Сокіл повторюють історію фіналу 2011/12

Сьогодні 17:50 Андрій Твердохліб 330 0
Проводимо паралелі історичної фінальної серії УХЛ з фіналом ПХЛ - донеччани ведуть в серії 2:0
Донбас і Сокіл повторюють історію фіналу 2011/12

Джерело - Чемпіон.

Уже 21-го і 23-го квітня фіналісти чемпіонату УХЛ Паріматч Сокіл і Донбас проведуть третій і четвертий матчі кубкової серії. На даний момент донеччани лідирують в серії з рахунком 2:0, а Сокіл здобув перевагу домашнього майданчика.

Напередодні продовження фінальної серії прес-служба УХЛ розповідає про те, чому поточна битва за Кубок так схожа на останній фінал між цими клубами в сезоні 2011/12.

Дев'ять років тому в фіналі Професійної хокейної ліги зустрілися київський Сокіл і Донбас-2. До того фіналу команди підійшли на першому і другому місці в регулярному чемпіонаті відповідно, а за сезон до цього клуби вже з'ясовували стосунки в фіналі плей-оф.

У сезоні 2011/12 в серії до чотирьох перемог перші два матчі відбулися в Броварах - тоді обидві перемоги на свій рахунок записав донецький клуб з рахунками 4:2 і 4:0. До слова, перші два матчі в Дружківці вже в нинішньому сезоні донеччани виграли фактично з такою ж різницею шайб - 2:1 і 5:1.

Після двох матчів на номінальної домашній арені Сокола серія переїхала до Донецька, де кияни в третьому матчі серії перемогли з рахунком 4: 0. У наш час серія продовжиться в Києві на столичному АТЕК, де Сокіл, маючи перевагу домашнього майданчика, має всі шанси скоротити до мінімального рахунок в серії.

Нагадаємо, що в сезоні 2011/12 в четвертому і п'ятому матчі команди обмінялися перемогами, а доля чемпіонського титулу вирішилася в шостому двобої. Тоді Донбас-2 вдруге в історії виграв золото чемпіонату.

Як ми бачимо, початковий відрізок фінальної серії Хокейної ліги Паріматч сезону 2020/21 схожий на фінал Професійної хокейної ліги 9 років тому. Але як будуть розвиватися події цієї серії далі, ми побачимо 21 квітня в Києві о 18:00.

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