 Розгром на Олімпійському. Як Динамо і Шахтар грали у першому колі УПЛ | Блоги | Champion.com.ua
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Розгром на Олімпійському. Як Динамо і Шахтар грали у першому колі УПЛ

Сьогодні 12:59 Valeriy Ruchka 660 0
Розгром на Олімпійському. Як Динамо і Шахтар грали у першому колі УПЛ

Джерело - Чемпiон.

У 22 турі Української Прем’єр-ліги донецький Шахтар приймає на Олімпійському київське Динамо.

У першому колі чемпіонату (9-й тур) Динамо на тому ж стадіоні поступилося Шахтарю з рахунком 3:0. Голами відзначалися Мораес, Маркус Антоніо та Алан Патрік.

У киян в кінці першого тайму вилучення заробив Сергій Сидорчук.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 08 листопада

Динамо – Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Мораес, 0:2 – 66 Антоніо, 0:3 – 73 Алан Патрік

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзьора, 4. Попов, 25. Забарний, 13. Шабанов, 18. Андрієвський, 5. Сидорчук, 15. Циганков, 22. Родрігес (31. Русин, 70), 29. Буяльський, 7. Вербич (14. де Пена, 62).

Шахтар: 81. Трубін, 2. Додо, 5. Хочолава, 22. Матвієнко, 6. Степаненко, 8. Маркос Антоніо (20. Коваленко, 69), 15. Корнієнко (28. Сіпріано, 50), 14. Тете, 11. Марлос (21. Алан Патрик, 70), 7. Тайсон (19. Соломон, 52), 10. Мораес (99. Фернандо, 70).

Попереджені: Андрієвський (17), Вербич (37) – Тете (14), Марлос (44), Маркос Антоніо (51).

Вилучений: Сидорчук (45+2).

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