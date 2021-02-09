Джерело - Чемпіон.

Справжній бійцівський поєдинок стався в одному із пасажирських автобусів столиці України. У водія транспортного засобу увірвався терпець від нахабного пасажира, і він змушений був відлупцювати нахабу. Як бачимо, поєдинок пройшов за явної переваги водія.

Напал на водителя маршрутки в Киеве – полетел отдыхать pic.twitter.com/W8S1FPL8S2 — Уличные драки (@fightingsstreet) February 8, 2021

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