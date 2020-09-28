 Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік | Блоги | Champion.com.ua
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Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік

Сьогодні 19:00 Стас Лысак 418 0
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру іспанської Ла-Ліги каталонська Барселона святкувала домашню перемогу над Вільярреалом.

Вінгер "блаугранас" Ансу Фаті відзначився дублем.

Однак це не допомогло Фаті отримати приз найкращому гравцеві матчу.

Футболіст не мав права отримати дану винагороду, так як він - неповнолітній. Зараз йому 17 років, а спонсором нагороди є відома пивоварна компанія Budweiser.

Саме з цієї причини найкращим гравцем поєдинку вибрали захисника "синьо-гранатових" Жорді Альбу.

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