У матчі третього туру іспанської Ла-Ліги каталонська Барселона святкувала домашню перемогу над Вільярреалом.

Вінгер "блаугранас" Ансу Фаті відзначився дублем.

Однак це не допомогло Фаті отримати приз найкращому гравцеві матчу.

Футболіст не мав права отримати дану винагороду, так як він - неповнолітній. Зараз йому 17 років, а спонсором нагороди є відома пивоварна компанія Budweiser.

Саме з цієї причини найкращим гравцем поєдинку вибрали захисника "синьо-гранатових" Жорді Альбу.

Ansu Fati could not be chosen as the Man of the Match for Barcelona tonight because the sponsors are a beer company (Budweiser) and he's underage. Jordi Alba is MOTM instead.