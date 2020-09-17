Джерело - Чемпіон.

Ультрас київського Динамо провелу чергову акцію протесту проти головного тренера команди Мірчі Луческу.

"Хто досі цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь та гідність дорожчі за будь-які результати.

Ми не приймемо постать Луческу ні за яких умов, обставин чи перемог. Ми бажаємо йому лише одного, щоб він пішов геть з Динамо!" - йдеться в повідомлені на сторінці WBC у Facebook.

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