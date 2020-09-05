 Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006 | Блоги | Champion.com.ua
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Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006

Сьогодні 19:13 Valeriy Ruchka 165 0
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у другому поєдинку Ліги Націй 2020/21 зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 6 вересня в Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано. Початок о 21:45.

Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй

Команди зустрічалися п'ять разів. І тільки одного разу національна команда України змогла здобути заліковий бал, зігравши 2:2 на Олімпійському ще 2003 року. Найбільш резонансний поєдинок суперники зіграли на чемпіонаті світу в Німеччині. В груповому турнірі іспанці розгромили команду Блохіна 4:0. До цього були дві зустрічі у рамках відбору до ЄВРО-2004 - поразка українців та нічия.

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