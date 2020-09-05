 Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй | Футбол | Champion.com.ua
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Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй

Сьогодні 10:09 400 0
Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
#Україна, #Іспанія, #Ліга націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії - Збірна України

Ліга Націй 2020/21
Група А4, 2-й тур
6 вересня, 21:45

Збірна України у другому поєдинку Ліги Націй 2020/21 зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 6 вересня в Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано. Початок о 21:45.

Україна

Роблячи прогнози на цю гру варто зазначити, що  українська збірна не є очевидним "андердогом" в цьому протистоянні, яким була в одній з попередніх битв з іспанцями на ЧС-2006, де команду тоді ще гравця Шевченка знищили з розгромним рахунком 4:0. А могло бути і більше.

Зараз ситуація змінилася. Українські футболісти наблизилися по класу до іспанських, причому не тільки як індивідуальності, але і як команда. І на цьому акцентував увагу тепер вже тренер Андрій Шевченко, коли хвалив своїх підопічних за вміння терпіти і вичікувати на свій шанс у попередньому матчі Ліги Націй проти Швейцарії, виграному з рахунком 2:1. Хоча багато експертів гру команди розкритикували.

Думаємо, що дочекатися своїх моментів "жовто-синім" цілком під силу і в Мадриді. Так, в обороні є кадрові проблеми в зв'язку з відсутністю ряду основних гравців, але водночас не варто забувати про те, що в обох голах українців у ворота Швейцарії взяли участь дебютанти - Тимчик та Михайліченко.

Останні 5 матчів:

Україна - Швейцарія 2:1
 
Сербія – Україна 2:2
 
Україна - Естонія 1:0
 
Україна – Португалія 2:1
 
Україна – Литва 2:0

Іспанія

У Іспанії далеко не все так гладко в атаці, як їм хотілося б. Через травми і коронавірус в таборі збірної не з'явилося відразу троє гравців, яких спочатку хотів бачити Луїс Енріке - Асенсіо, Траоре і Оярсабаль. Тому й не варто дивуватися, що "червоній фурії" так складно дався гол в ворота Німеччини в першому турі Ліги Націй (1:1)

Окремо відзначимо, що на відміну від усіх попередніх побачень з Іспанією на українців тепер не буде "тиснути" стадіон. Мало того, що глядачів на трибунах не буде через COVID-19, так ще і сама гра відбудеться не на одному зі стадіонів-гігантів Мадрида, а на скромному Альфредо Ді Стефано, що вміщає 6500 глядачів.

Останні 5 матчів:

Німеччина - Іспанія 1:1

Іспанія - Румунія 5:0

Іспанія - Мальта 7:0

Швеція - Іспанія 1:1

Норвегія - Іспанія 1:1

Очні зустрічі

Команди зустрічалися п'ять разів. І тільки одного разу національна команда України змогла здобути заліковий бал, зігравши 2:2 на Олімпійському ще 2003 року. А найбільш болісна поразка була на чемпіонаті світу 2006 року. Тоді команда під керівництвом Олега Блохіна поступилася 4:0.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають збірну Іспанії абсолютним фаворитом. Коефіцієнт на перемогу України – 6,7. Іспанії – 1,49. Нічия – 4,4.

Пряма мова: (очікуємо на пресконференцію наставників команд)

Прогноз Чемпіона:1:1

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