Історія дня: секс-скандал у Манчестер Юнайтед або Як там дружина?

Джерело - Чемпіон.

Серед службових романів одноосібно стоїть випадок з шотландським тренером Манчестер Юнайтед 70-х Томом Догерті.

Клубні справи "червоних дияволів" як раз стали налагоджуватися, вдалося виграти Кубок. Перемогли Ліверпуль. І, що не менш важливо, не дали супернику виграти всі трофеї сезону 76/77. Догерті отримав новий 4-річний контракт. Але саме тут кар'єра шотландця несподівано дала тріщину. З'ясувалося, що Томмі наставляє роги фізіотерапевту Юнайтед Лорі Брауну. Після цього Догерті був звільнений, від нього пішла дружина (з якою Томмі мав чотирьох дітей), та й далі в кар'єрі нічого яскравого у шотландського тренера вже не було.

Зате в історію увійшла фраза Тома, яку він зазвичай говорив колезі Брауну при зустрічі - "Як там дружина?".

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