Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Ведучі ТаТоТаке детально розібрали ключовий матч сезону УПЛ в боротьбі за срібло та розповіли цікаві і скандальні інсайди.

02:02 Чому у Динамо нічого не виходило в першій половині матчу

04:39 Оцінюємо головні рішення арбітра

08:28 Ключові моменти матчу – 5 хвилин другого тайму, заміни і впертість Скрипника

17:23 Зоря навряд чи припинить своє існування

19:29 Хто замінить Ісмаїлі в Шахтарі

22:01 Критикуємо Коноплянку і робимо зауваження Палкіну

24:12 Олександрія випала з боротьби за медалі та інші матчі туру

26:11 Хворий на коронавірус гравець Карпат спокійно гуляє Львовом без маски

27:46 УАФ злякалась зривати догравання першу лігу

29:24 Динамо має заплатити Дніпру-1, щоб… повернути Супрягу з оренди

31:17 Швед близький до переходу в чемпіонат Бельгії

33:00 Козловського покусав Газзаєв

33:41 Рубрика ШоТоТаке повертається!

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