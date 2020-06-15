Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Ведучі ТаТоТаке детально розібрали ключовий матч сезону УПЛ в боротьбі за срібло та розповіли цікаві і скандальні інсайди.
02:02 Чому у Динамо нічого не виходило в першій половині матчу
04:39 Оцінюємо головні рішення арбітра
08:28 Ключові моменти матчу – 5 хвилин другого тайму, заміни і впертість Скрипника
17:23 Зоря навряд чи припинить своє існування
19:29 Хто замінить Ісмаїлі в Шахтарі
22:01 Критикуємо Коноплянку і робимо зауваження Палкіну
24:12 Олександрія випала з боротьби за медалі та інші матчі туру
26:11 Хворий на коронавірус гравець Карпат спокійно гуляє Львовом без маски
27:46 УАФ злякалась зривати догравання першу лігу
29:24 Динамо має заплатити Дніпру-1, щоб… повернути Супрягу з оренди
31:17 Швед близький до переходу в чемпіонат Бельгії
33:00 Козловського покусав Газзаєв
33:41 Рубрика ШоТоТаке повертається!
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