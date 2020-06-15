 Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке | Блоги | Champion.com.ua
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Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке
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Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке

Сьогодні 11:48 Valeriy Ruchka 492 0
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

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