Редкач жорстко потролив депутата Опозиційного блоку. Перепалка триває 18+

Джерело - Чемпіон.

В українського боксера Івана Редкача виник конфлікт у Facebook з народним депутатом Іллею Ківою.

Все почалося через нестандартну пропозицію від самого депутата. На своїй сторінці в Telegram він закликав виділити 10 мільйонів доларів родині загиблого від рук поліцейських американця Джорджа Флойда, а також перейменувати проспект Степана Бендери:

Спочатку Редкач дорікнув Ківу за це

Відповідь від депутата не забарилася.

Потім Редкач пригадав Ківі бійку з ветераном АТО в ресторані на Хрещатику:

Схоже, що на цьому все не закінчиться.

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