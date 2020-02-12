Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо, відомий своїм запальним характером, став жертвою розіграшу в ресторані під час вечері з друзями.

Офіціант, подаючи чашку кави Гаттузо, в останній момент спритним рухом рук перекинув її прямо на італійського тренера.

Благо, насправді напою всередині не було, але Дженнаро встиг злякатися і не відразу зрозумів, що це розіграш.

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