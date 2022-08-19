Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.

Із 15 по 21 серпня в Мюнхені відбудеться 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships. Чемпіонат відбудеться в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).

1500 лекгоатлетів із 49 країн Старого світу розіграють 50 комплектів медалей.

Розклад чемпіонату Європи

15 серпня

11:00. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація

Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація 11:05. Десятиборство, біг 100 м

Десятиборство, біг 100 м 11:25. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація 11:30. 🥇Марафон, жінки. Фінал

🥇Марафон, жінки. 11:40. Біг 100 м, чоловіки. Раунд 1

Біг 100 м, чоловіки. Раунд 1 11:50. Десятиборство, стрибки у довжину

Десятиборство, стрибки у довжину 12:05. Біг 100 м, жінки. Раунд 1

Біг 100 м, жінки. Раунд 1 12:20. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація

Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація 12:30. 🥇Марафон, чоловіки. Фінал

🥇Марафон, чоловіки. 13:10. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація 13:40. Десятиборство, штовхання ядра

Десятиборство, штовхання ядра 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення ранкової сесії

19:15. Метання диска, жінки. Кваліфікація А

Метання диска, жінки. Кваліфікація А 19:30. Десятиборство, стрибки у висоту

Десятиборство, стрибки у висоту 20:00. Біг 400 м, чоловіки. Раунд 1

Біг 400 м, чоловіки. Раунд 1 20:25. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B 20:35. Біг 400 м, жінки. Раунд 1

Біг 400 м, жінки. Раунд 1 21:05. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B

Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B 21:15. Біг 1500 м, чоловіки. Раунд 1

Біг 1500 м, чоловіки. Раунд 1 21:38. 🥇Штовхання ядра, жінки. Фінал

🥇Штовхання ядра, жінки. 21:58. 🥇Штовхання ядра, чоловіки. Фінал

🥇Штовхання ядра, чоловіки. 22:15. Десятиборство, 400 м

Десятиборство, 400 м 22:48. 🥇Біг 10 000 м, жінки. Фінал

🥇Біг 10 000 м, жінки. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

Чемпіони та призери

Дисципліна 🥇 🥈 🥉 Марафон, жінки Александра Лісовска (Польща) - 2:28:36 SB Матеа Парлов Коштро (Хорватія) - 2:28:42 Нієнке Брінкман (Нідерланди) - 2:28:52 Марафон, чоловіки Річард Рінгер (Німеччина) - 2:10:21 SB Мару Тефері (Ізраїль) - 2:10:23 Гашу Аял (Ізраїль) - 2:10:29 SB Штовхання ядра, жінки Джессіка Шілдер (Нідерланди) - 20.24 EL Оріоль Донгмо (Португалія) 19.82 NR Йорінде ван Клінкен (Нідерланди) - 18.94 Штовхання ядра, чоловіки Філіп Міхалевич (Хорватія) - 21.88 SB Армін Сінанчевич (Сербія) - 21.39 Томаш Станек (Чехія) - 21.26 10000 м, жінки Ясемін Джан (Туреччина) - 30:32.57 SB Ейліш Макколган (Велика Британія) - 30:41.05 Лона Салпетер (Ізраїль) - 30:46.37 NR

16 липня

09:30. 🥇Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал

🥇Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. 09:30. 🥇Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

🥇Спортивна ходьба 35 км, жінки. 10:05. Десятиборство, 110 м з бар’єрами

Десятиборство, 110 м з бар’єрами 10:35. 110 м з бар’єрами, чоловіки. Раунд 1

110 м з бар’єрами, чоловіки. Раунд 1 10:50. Десятиборство, метання диска. Група А

Десятиборство, метання диска. Група А 10:50. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація, групи A/B

Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація, групи A/B 11:15. Біг 1500, жінки. Раунд 1

Біг 1500, жінки. Раунд 1 11:55. Десятиборство, метання диска. Група B

Десятиборство, метання диска. Група B 12:30. Десятиборство, стрибки з жердиною. Група A

Десятиборство, стрибки з жердиною. Група A 12:40. Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки. Раунд 1

Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки. Раунд 1 🥇🥈🥉Медальні церемонії, спортивна ходьба 35 км

13:15. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А

Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А 13:25. 400 м, чоловіки. Півфінали

400 м, чоловіки. Півфінали 13:30 . Десятиборство, стрибки з жердиною. Група B

. Десятиборство, стрибки з жердиною. Група B 14:00. 400 м, жінки. Півфінали

400 м, жінки. Півфінали 14:30. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B

Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B Завершення ранкової сесії

19:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B

Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B 19:40. Десятиборство, метання списа. Кваліфікація, групи A/B

Десятиборство, метання списа. Кваліфікація, групи A/B 21:05. 100 м, чоловіки. Півфінали

100 м, чоловіки. Півфінали 21:27. 🥇Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал

🥇Стрибки у довжину, чоловіки. 21:35. 100 м, жінки. Півфінали

100 м, жінки. Півфінали 22:02. 🥇Метання диска, жінки. Фінал

🥇Метання диска, жінки. 22:08. 🥇Біг 5000 м, чоловіки. Фінал

🥇Біг 5000 м, чоловіки. 22:35. 🥇Десятиборство, 1500 м. Фінал

🥇Десятиборство, 1500 м. 23:15. 🥇100 м, чоловіки. Фінал

🥇100 м, чоловіки. 23:25. 🥇100 м, жінки. Фінал

🥇100 м, жінки. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

Чемпіони та призери

Дисципліна 🥇 🥈 🥉 Спортивна ходьба 35 км, чоловіки Мігель Анхель Лопес (Іспанія) - 2:26:49 Крістофер Лінке (Німеччина) - 2:29:30 PB Матео Джупонні (Італія) - 2:30:34 PB Спортивна ходьба 35 км, чоловіки Антігоні Дрісбіоті (Греція) - 2:47:00 Ракель Гонсалес (Іспанія) - 2:49:10 Вікторія Мадараш (Угорщина) - 2:49:58 PB Стрибки у довжину, чоловіки Мільтіадіс Тентоглу (Греція) - 8.52 CR Тобіас Монтлер (Швеція) - 8.06 Жюль Померрі (Франція) - 8.06 Метання диска, жінки Сандра Перкович (Хорватія) - 67.95 Крістін Пуденц (Німеччина) - 67.87 PB Клаудін Віта (Німеччина) - 65.20 PB Біг 5000 м, чоловіки Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 13:21.13 Мохамед Катір (Іспанія) - 13:22.98 SB Єманеберхан Кріппа (Італія) - 13:24.83 Десятиборство, чоловіки Ніклас Кауль (Німеччина) - 8545 SB Сімон Егаммер (Швейцарія) - 8468 PB Янек Їглане (Естонія) - 8346 100 м, чоловіки Ламонт Марселл Якобс (Італія) - 9.95 Жарнель Хаджес (Велика Британія) - 9.99 Джеремія Азу (Волика Бритпанія) - 10.13 PB 100 м, жінки Гіна Люкенкемпер (Німеччина) - 10.99 SB Муджінга Камбунджі (Швейцарія) - 10.99 Дерілл Нейт (Велика Британія) - 11.00

17 серпня

10:35. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A 11:30. Семиборство, 100 м з бар’єрами

Семиборство, 100 м з бар’єрами 11:50. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B 12:05. 400 м з бар’єрами, человіки. Раунд 1

400 м з бар’єрами, человіки. Раунд 1 12:35. Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B

Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B 12:40. 400 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1

400 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1 13:20. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А 13:35. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація, групи A/B

Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація, групи A/B 14:35. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B 20:05. 🥇🥈🥉Початок вечірньої сесії, медальні церемонії

20:54. Семиборство, штовхання ядра. Групи A/B

Семиборство, штовхання ядра. Групи A/B 21:00. 🥇Стрибки з жердиною, жінки. Фінал

🥇Стрибки з жердиною, жінки. 21:15. 🥇Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

🥇Потрійний стрибок, чоловіки. 21:30. 110 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали

110 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали 22:05. 🥇Метання молота, жінки. Фінал

🥇Метання молота, жінки. 22:10. Семиборство, 200 м

Семиборство, 200 м 22:43. 🥇400 м, чоловіки. Фінал

🥇400 м, чоловіки. 23:02. 🥇400 м, жінки. Фінал

🥇400 м, жінки. 23:22. 🥇110 м з бар’єрами, чоловіки. Фінал

🥇110 м з бар’єрами, чоловіки. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

18 серпня

10:00. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А 10:20. 3000 м із перешкодами, жінки. Раунд 1

3000 м із перешкодами, жінки. Раунд 1 10:25. Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B

Семиборство, стрибки у довжину. Групи A/B 11:10. 800 м, чоловіки. Раунд 1

800 м, чоловіки. Раунд 1 11:15. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B 11:45. 800 м, жінки. Раунд 1

800 м, жінки. Раунд 1 11:50. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B

Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація, групи A/B 12:25. 400 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали

400 м з бар’єрами, чоловіки. Півфінали 12:36. Семиборство, метання списа. Група А

Семиборство, метання списа. Група А 12:55. 400 м з бар’єрами, жінки. Півфінали

400 м з бар’єрами, жінки. Півфінали 13:30. 200 м, чоловіки. Раунд 1

200 м, чоловіки. Раунд 1 13:48. Семиборство, метання списа. Група B

Семиборство, метання списа. Група B 14:05. 200 м, жінки. Раунд 1

200 м, жінки. Раунд 1 20:05. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок вечірньої сесії

21:05. 🥇Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал

🥇Стрибки у висоту, чоловіки. 21:10. 🥇Метання молота, чоловіки. Фінал

🥇Метання молота, чоловіки. 21:13. 200 м, чоловіки. Півфінали

200 м, чоловіки. Півфінали 21:37. 200 м, жінки. Півфінали

200 м, жінки. Півфінали 21:58. 🥇Стрибки у довжину, жінки. Фінал

🥇Стрибки у довжину, жінки. 22:05. 🥇1500 м, чоловіки. Фінал

🥇1500 м, чоловіки. 22:25. 🥇5000 м, жінки. Фінал

🥇5000 м, жінки. 22:55. 🥇Семиборство, 800 м. Фінал

🥇Семиборство, 800 м. Медальні церемонії, завершення змагального дня

19 серпня

11:00. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група А

Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група А 11:00. Естафета 4х100 м, чоловіки. Раунд 1

Естафета 4х100 м, чоловіки. Раунд 1 11:05. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація 11:25. Естафета 4х100 м, жінки. Раунд 1

Естафета 4х100 м, жінки. Раунд 1 11:50. 800 м, жінки. Півфінали

800 м, жінки. Півфінали 12:10. Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1

Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1 12:15. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B

Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B 12:40. Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1

Естафета 4х400, чоловіки. Раунд 1 20:35. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок вечірньої сесії

21:20. 🥇Метання диска, чоловіки. Фінал

🥇Метання диска, чоловіки. 21:27. 800 м, чоловіки. Півфінали

800 м, чоловіки. Півфінали 21:45. 🥇1500 м, жінки. Фінал

🥇1500 м, жінки. 21:55. 🥇Потрійний стрибок, жінки. Фінал

🥇Потрійний стрибок, жінки. 22:00. 🥇3000 м із перешкодами, чоловіки. Фінал

🥇3000 м із перешкодами, чоловіки. 22:20. 🥇200 м, чоловіки. Фінал

🥇200 м, чоловіки. 22:45. 🥇400 м з бар’єрами, жінки. Фінал

🥇400 м з бар’єрами, жінки. 23:00. 🥇400 м з бар’єрами, чоловіки. Фінал

🥇400 м з бар’єрами, чоловіки. 23:22. 🥇200 м, жінки. Фінал

🥇200 м, жінки. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завршення змагального дня

20 серпня

09:30. 🥇Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал

🥇Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. 11:15. 🥇Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

🥇Спортивна ходьба 20 км, жінки. 13:00. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, спортивна ходьба 20 км

20:15. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, початок вечірньої сесії

21:05. 🥇Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал

🥇Стрибки з жердиною, чоловіки. 21:15. 🥇800 м, жінки. Фінал

🥇800 м, жінки. 21:25. 🥇Метання списа, жінки. Фінал

🥇Метання списа, жінки. 21:43. 100 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1

100 м з бар’єрами, жінки. Раунд 1 22:15. 🥇Естафета 4х400 м, чоловіки. Фінал

🥇Естафета 4х400 м, чоловіки. 22:45. 🥇Естафета 4х400 м, жінки. Фінал

🥇Естафета 4х400 м, жінки. 23:13. 🥇3000 м із перешкодами, жінки. Фінал

🥇3000 м із перешкодами, жінки. 🥇🥈🥉Медальні церемонії, завершення змагального дня

21 серпня