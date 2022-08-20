Камбунджі - чемпіонка Європи з легкої атлетики-2022 на 200-метрівці

Джерело - Чемпіон.

Муджінгі Камбунджі здобула золоту медаль у бігу на 200 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Представниця Швейцарії пробігла довгий спринт за 22.32. Другою з результатом 22.43 фінішувала британка Діна Ашер-Сміт, третя - датчанка Іда Карстофт (22.72).

What a race! 😱



Mujinga Kambundji 🇨🇭 is crowned European 200m champion in #Munich2022!#BackToTheRoofs pic.twitter.com/PJM0lAbbXv — European Athletics (@EuroAthletics) August 19, 2022

Нагадаємо, українка Бех-Романчук з особистим рекордом виграла золоту медаль у потрійному стрибку, а Вікторія Ткачук і Ганна Рижикова здобули срібну та бронзову медалі на 400 м з/б відповідно.