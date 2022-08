Камбунджі - чемпіонка Європи з легкої атлетики-2022 на 200-метрівці

Муджінгі Камбунджі здобула золоту медаль у бігу на 200 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Представниця Швейцарії пробігла довгий спринт за 22.32. Другою з результатом 22.43 фінішувала британка Діна Ашер-Сміт, третя - датчанка Іда Карстофт (22.72).

What a race! 😱



Mujinga Kambundji 🇨🇭 is crowned European 200m champion in #Munich2022!#BackToTheRoofs pic.twitter.com/PJM0lAbbXv