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Камбунджі - чемпіонка Європи з легкої атлетики-2022 на 200-метрівці

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Камбунджі - чемпіонка Європи з легкої атлетики-2022 на 200-метрівці
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Муджінгі Камбунджі здобула золоту медаль у бігу на 200 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Представниця Швейцарії пробігла довгий спринт за 22.32. Другою з результатом 22.43 фінішувала британка Діна Ашер-Сміт, третя - датчанка Іда Карстофт (22.72).

Нагадаємо, українка Бех-Романчук з особистим рекордом виграла золоту медаль у потрійному стрибку, а Вікторія Ткачук і Ганна Рижикова здобули срібну та бронзову медалі на 400 м з/б відповідно.

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