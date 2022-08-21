Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон 2020 року Арман Дюплантіс вдруге у кар'єрі став чемпіоном Європи.

Для завоювання золотої медалі рекордсмену світу виявилося достатньо стрибка на 5,90 метра. Вже в ранзі переможця він замовив висоту 6,06 метра та оновив рекорд змагань (6,05), який встановив у 2018 році, вперше вигравши першість континенту.

Друге місце посів представник Німеччини Бо Канда Літа Баере із результатом 5,85 метра. Бронзову медаль завоював норвежець Пол Хауген Ліллефоссе, який за спробами випередив трьох суперників, які також взяли 5,75 метра.

Олімпійський чемпіон 2012 року француз Рено Лявільні вирішив, як і Дюплантіс, пропустити висоту 5,75 і зрештою залишився сьомим зі скромним результатом 5,65 метра.

Легка атлетика. Чемпіонат Європи

Мюнхен, Німеччина

Жердина. Чоловіки

20 серпня

1. Арман Дюплантіс (Швеція) - 6,06

2. Бо Канда Літа Баере (Німеччина) - 5,85

3. Пол Хауген Ліллефоссе (Норвегія) - 5,75.