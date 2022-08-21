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Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2022

Сьогодні 22:14 685 0
Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2022
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті Єврори з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль.

Для перемоги українці вистачило стрибка на 1.95. Срібна медаль з рузультатом 1.95 дісталася представниці Чорногорії Марії Вукович, бронза - у сербки Ангеліни Топич (1.93).

Для Магучіх це перша золота медаль чемпіонатів Європи серед дорослих. Нагадаємо, 20-річна дніпрянка є срібною призеркою чемпіонатів світу (2019, 2022) та бронзовою призеркою Олімпійських ігор Токіо-2020.

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