Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2022

Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті Єврори з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль.

Для перемоги українці вистачило стрибка на 1.95. Срібна медаль з рузультатом 1.95 дісталася представниці Чорногорії Марії Вукович, бронза - у сербки Ангеліни Топич (1.93).

Pure joy! 🥰



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 wins Ukraine's second gold medal of the championships with gold in the high jump! 💙💛#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/EJu4TF76HL