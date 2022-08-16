Головне
Романчук - чемпіон Європи-2022
Вчора 20:21 800
Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:55 218
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:15 5019
Маліновський зацікавив ТОП-клуб АПЛ
Вчора 21:56 422
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу
Вчора 21:32 121321
Усик зустрівся з журналістами та провів бій з тінню
Вчора 20:52 452
Старікова виборола бронзу ЧЄ-2022
Вчора 19:00 286
FAVBET оновив ігрові платформи
Вчора 16:44 167
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Вчора 16:29 4748
Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи
Вчора 15:57 453
Прямі трансляції

Німець Кауль - чемпіон Європи-2022 з десятиборства

Вчора 23:21 195 0
Німець Кауль - чемпіон Європи-2022 з десятиборства
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Німецький багатоборець Ніклас Кауль виграв змагання з десятиборства на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022, який триває в Мюнхені.

Сума балів новоспеченого чемпіона - 8545 SB. Чемпіон світу 2019 року вперше виграв континентальну першість. Срібну медаль виборов швейцарець Сімон Егаммер (8468 PB), бронза дісталася представнику Естонії Янеку Їглане (8346).

Українські спортсмени участі в десятиборстві на брали. 

У другий змагальний день Марина Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал стрибків у довжину, а Андрій Проценко та Олег Дорощук пробилися в фінал в стрибках у висоту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 121321
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 11018
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 4748
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 5019
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 12275
Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО 5699
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15307
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11603
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26453
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21307 3
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17029
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13734