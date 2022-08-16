Німець Кауль - чемпіон Європи-2022 з десятиборства

Джерело - Чемпіон.

Німецький багатоборець Ніклас Кауль виграв змагання з десятиборства на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022, який триває в Мюнхені.

Сума балів новоспеченого чемпіона - 8545 SB. Чемпіон світу 2019 року вперше виграв континентальну першість. Срібну медаль виборов швейцарець Сімон Егаммер (8468 PB), бронза дісталася представнику Естонії Янеку Їглане (8346).

Українські спортсмени участі в десятиборстві на брали.

У другий змагальний день Марина Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал стрибків у довжину, а Андрій Проценко та Олег Дорощук пробилися в фінал в стрибках у висоту.