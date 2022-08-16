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Інгебрігтсен став чемпіоном Європи-2022 в бігу на 5000 м

Вчора 23:06 175 0
Інгебрігтсен став чемпіоном Європи-2022 в бігу на 5000 м
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Токіо-2022, чемпіон світу-2022 Якоб Інгебрігтсен став чемпіоном Європи в бігу на 5000 м.

Норвежець подолав дистанцію за 13:21.13. Срібним призером став іспанець Мохамед Катір (13:22.98 SB), бронзовим - представник Італії Єманеберхан Кріппа (13:24.83).

Українські бігуни в цій дисципліні участі не брали.

У другий змагальний день Марина Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал стрибків у довжину, а Андрій Проценко та Олег Дорощук пробилися в фінал в стрибках у висоту.

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