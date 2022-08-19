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Ткачук і Рижикова здобули срібло та бронзу в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022

Сьогодні 22:54 239 0
Ткачук і Рижикова здобули срібло та бронзу в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Українські бігунки Вікторія Ткачук і Ганни Рижикова виграли срібну та бронзову медалі відповідно в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022.

Ткачук подолала дистанцію за 54.30, Рижикова - за 54.86. Золоту медаль з рекордом чемпіонатів Європи (52.67) виграла Фемке Бол із Нідерландів. Для представниці країни тюльпанів це друга золота нагорода чемпіонату. Раніше Бол впевнено виграла гладкий біг на 400 м.

Вікторія Ткачук здобула першу медаль чемпіонатів Європи. Для Ганни Рижикової ця медаль - п'ята на першостях Європи (2 срібла, 3 бронзи). Також Ганна Рижикова (Ярощук) - бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 в естафеті 4х400 м.

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