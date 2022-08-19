Ткачук і Рижикова здобули срібло та бронзу в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022

Джерело - Чемпіон.
Українські бігунки Вікторія Ткачук і Ганни Рижикова виграли срібну та бронзову медалі відповідно в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022.
Ткачук подолала дистанцію за 54.30, Рижикова - за 54.86. Золоту медаль з рекордом чемпіонатів Європи (52.67) виграла Фемке Бол із Нідерландів. Для представниці країни тюльпанів це друга золота нагорода чемпіонату. Раніше Бол впевнено виграла гладкий біг на 400 м.
#Munich2022 / 400m vallas / Final— LBDC - SPORT (@BolsaCorredor) August 19, 2022
MIS DIESES @SaraGallego4v gran RUSH final. ¡CUARTA! (54.97) ¡TREMENDA!
🥇 "IMBATIBLE" Femke Bol 🇳🇱 52.67 (récord campeonatos)
🥈 Viktoriya Tkachuk 🇺🇦 54.30
🥉 Anna Ryzhykova 🇺🇦 54.86 pic.twitter.com/hF0epZSeVL
Вікторія Ткачук здобула першу медаль чемпіонатів Європи. Для Ганни Рижикової ця медаль - п'ята на першостях Європи (2 срібла, 3 бронзи). Також Ганна Рижикова (Ярощук) - бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 в естафеті 4х400 м.