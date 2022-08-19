Ткачук і Рижикова здобули срібло та бронзу в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022

Джерело - Чемпіон.

Українські бігунки Вікторія Ткачук і Ганни Рижикова виграли срібну та бронзову медалі відповідно в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022.

Ткачук подолала дистанцію за 54.30, Рижикова - за 54.86. Золоту медаль з рекордом чемпіонатів Європи (52.67) виграла Фемке Бол із Нідерландів. Для представниці країни тюльпанів це друга золота нагорода чемпіонату. Раніше Бол впевнено виграла гладкий біг на 400 м.

#Munich2022 / 400m vallas / Final



MIS DIESES @SaraGallego4v gran RUSH final. ¡CUARTA! (54.97) ¡TREMENDA!



🥇 "IMBATIBLE" Femke Bol 🇳🇱 52.67 (récord campeonatos)

🥈 Viktoriya Tkachuk 🇺🇦 54.30

🥉 Anna Ryzhykova 🇺🇦 54.86 pic.twitter.com/hF0epZSeVL — LBDC - SPORT (@BolsaCorredor) August 19, 2022

Вікторія Ткачук здобула першу медаль чемпіонатів Європи. Для Ганни Рижикової ця медаль - п'ята на першостях Європи (2 срібла, 3 бронзи). Також Ганна Рижикова (Ярощук) - бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 в естафеті 4х400 м.