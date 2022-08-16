Зіненко фінішувала 7 на Чемпіонаті Європи в бігу на 10 000 метрів

Українка продемонструвала особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Українка Валерія Зіненко посіла 7-е місце в межах Чемпіонату Європи з бігу на 10 000 метрів.

Зіненко показала час 31:55.60, що стало її особистим рекордом.

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Перемогу завоювала турка Ясемін Кан, яка фінішувала з часом 30:32.57, що стало її рекордом сезону.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

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Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).