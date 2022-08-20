Вархольм став чемпіоном Європи з легкої атлетики-2022 у бігу на 400 м з/б

Джерело - Чемпіон.

Карстен Вархольм виграв фінальний забіг на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Норвежець подолав дистанцію за 47.12, що є новим рекордом європейських першостей. Срібна медаль дісталася французу Вільфріду Хаппіо (48.56), бронзу виборов турок Ясмані Копелло (48.78).

WHAT HAVE WE JUST SEEN!👀



An utterly dominant display in the Men's 400m Hurdles from Norway's KARSTEN WARHOLM he already holds the WR but now sets a new Championship Record!.



You have to see this 🔥#munich2022 #BackToTheRoofs #Norway pic.twitter.com/zIiXMxuMhI — European Championships (@Euro_Champs) August 19, 2022

Нагадаємо, у цій дисципліні у жінок Вікторія Ткачук і Ганна Рижикова здобули срібну та бронзову медалі відповідно. У четвертий змагальний день першості Марина Бех-Романчук з особистим рекордом виграла золоту медаль у потрійному стрибку.