Вархольм став чемпіоном Європи з легкої атлетики-2022 у бігу на 400 м з/б

Карстен Вархольм виграв фінальний забіг на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Норвежець подолав дистанцію за 47.12, що є новим рекордом європейських першостей. Срібна медаль дісталася французу Вільфріду Хаппіо (48.56), бронзу виборов турок Ясмані Копелло (48.78).

WHAT HAVE WE JUST SEEN!👀



An utterly dominant display in the Men's 400m Hurdles from Norway's KARSTEN WARHOLM he already holds the WR but now sets a new Championship Record!.



You have to see this 🔥