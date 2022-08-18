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Проценко здобув бронзову медаль чемпіонату Європи-2022

Вчора 23:48 146 0
Проценко здобув бронзову медаль чемпіонату Європи-2022
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Андрій Проценко здобув бронзову медаль в стрибках у висоту на чемпіонаті-2022.

У своїй найкращій спробі українець підкорив висоту 2.27. Після двох невдалих спроб на висоті 2.30 Проценко переніс останній стрибок на висоту 2.32, але також не зміг її подолати.

Чемпіоном Європи став італієць Джанмарко Тамбері (2.30), срібну медаль виборов у німця Тобіаса Потьє (2.27).

Олег Дорощук з результатом 2.23 завершив змагання четвертим.

Для Проценка це друга (2014) бронзова медаль літніх чемпіонатів Європи. Нагадаємо, Проценко - бронзовий призер чемпіонату світу-2022.

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