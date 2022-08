Фінка Мурто з рекордом виграла золоту медаль ЧЄ у стрибках з жердиною

Фінська легкоатлетка Вілма Мурто виграла золоту медаль у стрибках з жердиною на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Результат Мурто - 4.85 - новий рекорд європейських чемпіонатів. Срібну медаль завоювала гречанка Катеріна Стефаніді (4.75 SB), бронза в словенки Тіни Шутей (4.75).

WHAT A STORY, Wilma Murto clears the 4.85m bar to set a NEW Championship Record and win the Gold.



As well as becoming the first Finnish, Female, Pole-vaulter to win a medal in over 20 years. 🥇#munich2022 #BackToTheRoofs #Finland pic.twitter.com/J1UHizgHkb