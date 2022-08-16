Тентоглу виграв золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у довжину

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 грек Мільтіадіс Тентоглу став чемпіоном Європи з легкої атлетики-2022 у стрибках у довжину.

Стрибок Тентоглу у четвертій спробі на 8.52 є новим рекордом європейських першостей. Друге місце посів швед Тобіас Монтлер (8.06), третій - француз Жюль Померрі (8.06), який поступився срібному призеру за другою найкращою спробою.

Українські стрибуни участі у фіналі не брали.

У другий змагальний день ЧЄ Марина Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал стрибків у довжину, а Андрій Проценко та Олег Дорощук пробилися в фінал в стрибках у висоту.