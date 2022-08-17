Німкеня Люкенкемпер виграла золоту медаль чемпіонату Європи на 100-метрівці

Долюзолотої медалі вирішив фотофініш

Джерело - Чемпіон.

Німецька спринтерка Гіна Люкенкемпер виграла фінальний забіг на 100 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Результат німкені - 10.99 SB, а долю золотої медалі вирішив фотофініш. Срібна медаль дісталась представниці Швейцарії Муджінгі Камбунджі (10.99). Бронза у британки Дерілл Нейти (11.00).