Гречанка Ценгко стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики в метанні списа

Грецька метальниця списа Еліна Ценгко виграла золоту медаль чемпіонату Європи-2022.

У своїй найкращій спробі гречанка метнула спис на 65.81PB - особистий рекорд. Срібну медаль завоювала словенка Адріана Вілагош (62.01), бронза в чешки Барбори Шпортакової (60.68).

European champion at the age of 19! 🚀



Elina Tzengko 🇬🇷 wins Greece's fourth gold medal in #Munich2022 with a lifetime best of 65.81m! ✨#BackToTheRoofs pic.twitter.com/KkV4UbwyFx