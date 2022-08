Райтанен сенсаційно тріумфував у стипль-чезі на чемпіонаті Європи-2022

Фінській бігун Топі Райтанен несподівано виграв золоту медаль в стипль-чезі (біг на 3000 м з перешкодами) на чемпіонаті Європи-2022.

Результат новоспеченого чемпіона - 8:21.80. Срібну медаль виборов італієць Ахмед Абдельваед (8:22.35), бронзову - його співвітчизник Осама Зогламі (8:23.44).

Для Райтанена це перший успіх на найвищому рівні.

What a race 🔥😱Finland's TOPI RAITANEN makes a late sprint from behind and crosses the line to take the gold medal in the Men's 3000m Steeplechase.#munich2022 #BackToTheRoofs #Finland pic.twitter.com/E40k49xdBo