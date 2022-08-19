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Райтанен сенсаційно тріумфував у стипль-чезі на чемпіонаті Європи-2022

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Райтанен сенсаційно тріумфував у стипль-чезі на чемпіонаті Європи-2022
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Фінській бігун Топі Райтанен несподівано виграв золоту медаль в стипль-чезі (біг на 3000 м з перешкодами) на чемпіонаті Європи-2022.

Результат новоспеченого чемпіона - 8:21.80. Срібну медаль виборов італієць Ахмед Абдельваед (8:22.35), бронзову - його співвітчизник Осама Зогламі (8:23.44).

Для Райтанена це перший успіх на найвищому рівні.

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