Італійський спринтер Ламонт Марселл Якобс виграв фінальний забіг на 100 м на чемпіонаті Європи-2022.

Чемпіон подолав дистанцію за 9.95. Другим фінішував британець Жарнель Хаджес (9.99), бронзову медаль з особистим рекордом виборов його співвітчизник Джеремія Азу (10.13 PB).

