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Нідерланди виграли жіночу естафету 4х400 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022

Вчора 23:03 207 0
Нідерланди виграли жіночу естафету 4х400 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Нідерландів виграла естафету 4х400 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Чеміпіонки здолали дистанцію з нйкращим результатом сезону в Європі - 3:20.87 EL. Срібна медаль дісталася бігункам із Польщі (3:21.68 SB ), треті - представниці Великої Британії (3:21.74 SB). Для лідерки нідерландок Фенке Бол - це третя золота медаль першості (400 м, 400 м з/б).

Збірна України у цій дисципліні участі не брала.

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