Нідерланди виграли жіночу естафету 4х400 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022

Жіноча збірна Нідерландів виграла естафету 4х400 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Чеміпіонки здолали дистанцію з нйкращим результатом сезону в Європі - 3:20.87 EL. Срібна медаль дісталася бігункам із Польщі (3:21.68 SB ), треті - представниці Великої Британії (3:21.74 SB). Для лідерки нідерландок Фенке Бол - це третя золота медаль першості (400 м, 400 м з/б).

Simply incredi-bol! 🙌



Femke Bol 🇳🇱 anchors the Netherlands to gold in the 4x400m relay in 3:20.87 in #Munich2022! 🥇



(@atletiekunie)#BackToTheRoofs pic.twitter.com/rDpN71nwoP