Бех-Романчук з особистим рекордом виграла чемпіонат Європи у потрійному стрибку

Джерело - Чемпіон.
Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку.
Українка тричі покращувала особистий рекорд у непрофільному для себе виді, а в 5-й спробі уперше в житті подолала 15-метровий рубіж. Чемпіонський стрибок - 15.02 - найкращий результат сезону в Європі.
Срібну медаль з національним рекордом завоювала фінка Крістііна Мякеля (14.64), бронзова нагорода дісталася ексукраїнці, а нині представниці Ізраїля Ганні Міненко (14.45).
your triple jump european champion maryna bekh-romanchuk !!!!! 💙💛 pic.twitter.com/HdLRM6exEd— mary (@yuzutenchi) August 19, 2022