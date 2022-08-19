Бех-Романчук з особистим рекордом виграла чемпіонат Європи у потрійному стрибку

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку.

Українка тричі покращувала особистий рекорд у непрофільному для себе виді, а в 5-й спробі уперше в житті подолала 15-метровий рубіж. Чемпіонський стрибок - 15.02 - найкращий результат сезону в Європі.

Срібну медаль з національним рекордом завоювала фінка Крістііна Мякеля (14.64), бронзова нагорода дісталася ексукраїнці, а нині представниці Ізраїля Ганні Міненко (14.45).