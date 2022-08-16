Лосева - у ТОП-10 Чемпіонату Європи зі спортивної ходьби

Тамара Гаврилюк фінішувала 18-ю

Джерело - Чемпіон.

У межах мультиспортивного Чемпіонату Європи-2022 завершилися змагання зі спортивної ходьби на 35 км серед жінок.

Україну представляли: Інна Лосева та Тамара Гаврилюк.

Найкращий результат продемонстувала Лосева, яка фінішувала 8-ю з часом 2:57:55, що стало її найкращим результатом.

Також, Seasonal Best показала Тамара Гаврилюк, яка завершила змагання 18-ю з часом 3:21:01.

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Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).