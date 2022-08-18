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Асьєр Мартінес - чемпіон Європи в бігу на 110 м з бар'єрами

Сьогодні 00:05 158 0
Асьєр Мартінес - чемпіон Європи в бігу на 110 м з бар'єрами
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Португальсткий спринтер Асьєр Мартінес виграв фінальний забіг на 110 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022.

Чемпіон пробіг дистанцію за 13.14. Срібну медаль виборов Паскаль Мартіно-Лаґард із Франції (13.14). Долю золотої медалі визначив фотофініш. Бронзу здобув  Джаст Квау-Меті (13.33)

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