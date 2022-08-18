Асьєр Мартінес - чемпіон Європи в бігу на 110 м з бар'єрами

Джерело - Чемпіон.
Португальсткий спринтер Асьєр Мартінес виграв фінальний забіг на 110 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022.
Чемпіон пробіг дистанцію за 13.14. Срібну медаль виборов Паскаль Мартіно-Лаґард із Франції (13.14). Долю золотої медалі визначив фотофініш. Бронзу здобув Джаст Квау-Меті (13.33)
🙌🏻 ¡TRANQUILOS, AQUÍ LO TENÉIS!— Teledeporte (@teledeporte) August 17, 2022
🇪🇸 En ESPAÑA solo sabemos ganar las medallas con SUSPENSE
🥇 Asier Martínez (@ASIERMARTINEZ17) se cuelga la medalla de ORO en 110 M vallas con un tiempo de 13.14
👏🏼 Enrique Llopis finalizó séptimo con 14.81
📺 ¡REVIVE EL MOMENTAZO! pic.twitter.com/8gIi1nqu3N