Асьєр Мартінес - чемпіон Європи в бігу на 110 м з бар'єрами

Джерело - Чемпіон.

Португальсткий спринтер Асьєр Мартінес виграв фінальний забіг на 110 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022.

Чемпіон пробіг дистанцію за 13.14. Срібну медаль виборов Паскаль Мартіно-Лаґард із Франції (13.14). Долю золотої медалі визначив фотофініш. Бронзу здобув Джаст Квау-Меті (13.33)