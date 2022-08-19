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Бех-Романчук втратила бронзу чемпіонату Європи, в останній спробі її випередила британська бобслеїстка

Сьогодні 00:05 172 0
Бех-Романчук втратила бронзу чемпіонату Європи, в останній спробі її випередила британська бобслеїстка
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук з результатом 6.76 посіла четверте місце в стрибках у довжину на чемпіонаті Євпопи з легкої атлетики-2022.

В останній шостій фінальній спробі її випередила бобслеїстка з Великої Британії Джасмін Соєрс, яка здобула бронзову медаль.

Чемпіонкою стала сербка Івана Вулета з результатом 7.06. Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Малайка Міхамбо з результатом 7.03 здобула срібну медаль.

19 серпня Бех-Романчук виступить у фіналі в потрійному стрибку.

Нагадаємо, Андрій Проценко приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи. Херсонець здобув бронзу в стрибках у висоту.

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