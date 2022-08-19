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Лобан стала 12 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у семиборстві

Сьогодні 08:40 276 0
Українка набрала 5846 за підсумками змагань
Лобан стала 12 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у семиборстві
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022, #Юлія Лобан

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Юлія Лобан зайняла 12-е місце в змаганнях з семиборства на чемпіонаті Європи.

Лобан набрала 5846 за підсумками змагань, що стало її найкращим результатом у сезоні.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Нагадаємо, Рижикова та Ткачук вийшли у фінал чемпіонату Європи-2022.

Варто знати, що, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).

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